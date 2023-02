Brouwer Marc ontzet nadat dieven voor 15.000 euro aan radiatoren en zeldzame wisselstukken stelen: “Problematisch”

Dieven hebben ingebroken in brouwerij Strubbe op de Markt in Ichtegem. Ze gingen aan de haal met 15.000 euro aan radiatoren en een 200-tal drukknoppen, ventielen, buizen en wisselstukken voor de bottelarij. “Vooral dat is een probleem, want die zijn moeilijk te vinden en hebben we snel opnieuw nodig”, zegt zaakvoerder Marc Strubbe (65).

De diefstal werd zondagochtend rond 4.30 uur gepleegd, maar werd maar later opgemerkt omdat de brouwerij momenteel een revisie ondergaat en niet in productie is. Meerdere dieven waren naar de achterzijde van de brouwerij op de Markt in Ichtegem gegaan. Op de binnenkoer stalen ze meer dan tien gietijzeren en plaatstalen radiatoren. “Die lagen op de koer omdat ze hersteld werden en opnieuw waren geschilderd”, zegt zaakvoerder Marc Strubbe, die met zijn neef Stefan de brouwerij runt. “Maar die diefstal was niet het ergste.”

Zeldzame wisselstukken

Nadat de dieven de radiatoren inlaadden, vermoedelijk in een grote bestelwagen, drongen ze nog het lokaal binnen. “Daar hebben ze zo’n 200 tal kleine stukken buitgemaakt”, vervolgt Marc. “Het gaat om drukknoppen, ventielen, buizen, kabels maar ook inox wisselstukken van de bottelarij. Die worden gebruikt tijdens onderhoud en herstelling van de bottelarij.”

“Dat is een groter probleem, want die stukken zijn eerder zeldzaam en niet snel te vinden bij de leverancier. Ze zijn ook vaak op maat gemaakt. We hebben die dan ook snel terug nodig als we de productie willen blijven garanderen. Nu is er geen probleem, maar we moeten dergelijke wisselstukken snel terug binnen hebben. De totale waarde van de diefstal bedraagt toch zo’n 15.000 euro.” (Lees verder onder de foto)

De politie Kouter en het labo kwamen langs voor een sporenonderzoek, maar de daders zijn nog niet gevonden. Ze zijn wel gefilmd op de bewakingscamera van de brouwerij.

De familiebrouwerij werd in 1831 gesticht in Ichtegem door brouwer en boer Ludovicus Strubbe. Neven Marc en Stefan zijn momenteel de zevende generatie. “We brouwen hier jaarlijks 15.000 hectoliter en zijn vooral gekend door de Keyte Tripel, Ichtegem’s Oud Bruin en de Grand Cru”, vervolgt Marc. (Lees verder onder de foto)

Verschillende van deze wisselstukken binnen werden gestolen. — © jhm

“Volgend jaar komt ook mijn zoon in de zaak. We tellen vijf werknemers. Ondanks de inbraak komt het werk gelukkig niet in het gedrang. Toch is het een vies gevoel vast te stellen dat ze hier in het weekend zomaar rondneusden. Het is de tweede keer dat ze hier inbreken. De eerste keer is jaren geleden en toen stalen ze een kleine geldsom uit het bureel.”

“Nu vermoeden we dat het om dieven ging met een grote bestelwagen, want elke radiator weegt zeker 50 kilogram. We schreven alle ijzerhandelaars in de buurt aan en toonden foto’s van de gestolen stukken. Maar we vermoeden dat de dieven de goederen in het buitenland zullen aanbieden en er daar nog een redelijke cent voor zullen krijgen.”