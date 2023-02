Syrisch meisje (7) beschermt jongere broer terwijl ze 36 uur onder puin liggen

Op videobeelden die viraal gingen op sociale media, is te zien hoe een Syrisch meisje en haar jongere broer bevrijd worden van onder een stapel puin. De beelden tonen ook hoe het dappere meisje, genaamd Mariam, haar broertje Ilaaf probeerde te beschermen in afwachting van de hulp. Ze kon haar arm net genoeg bewegen om zijn gezicht af te schermen tegen stof en brokstukken.

Mariam beschermt haar broertje Ilaaf en smeekt de hulpverlener om hen te redden

De twee kinderen raakten gekneld nadat hun huis in Besnaya-Bseineh, een klein dorpje in Haram (Syrië), maandag instortte terwijl ze sliepen. Toen reddingswerkers hen na meer dan 36 uur bereikten, waren ze bij bewustzijn. Mariam zou hen gesmeekt hebben: “Haal me hieruit, ik zal alles voor je doen.” Ook de ouders van Mariam en Ilaaf konden gered worden en werden met hen herenigd.

“We voelden de grond schudden en puin begon boven ons hoofd te vallen. En we zaten twee dagen onder het puin”, beschreef hun vader het achteraf. Hij vertelde ook dat ze luidop aan het bidden waren om hulp. “Mensen hoorden ons en we werden gered, ik, mijn vrouw en de kinderen. Godzijdank leven we allemaal nog en we danken degenen die ons gered hebben.” De kinderen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze nu de nodige medische hulp krijgen.

De zware aardbeving die Turkije en Syrië trof, is één van de ergsten van de afgelopen eeuw in de regio en heeft al duizenden mensen het leven gekost. Maar dagelijks worden er ook mensen gered, zoals Mariam en Ilaaf.

