Zoon van Bobbejaan Schoepen bouwt themapark naast luchthaven: zo zal ‘Captain Jack’ eruitzien

De kogel is door de kerk. Jack Schoepen, zoon van Bobbejaan, mag zijn project ‘Captain Jack’ realiseren op de recreatiezone aan de Krijgsbaan, naast de luchthaven van Deurne. Dat maakt hij woensdag bekend via een persbericht en werd bevestigd aan onze redactie. Als de voorbereidingen volgens schema verlopen, starten de bouwwerkzaamheden ten vroegste in de loop van 2024.