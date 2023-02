Vrachtwagen ramt iconisch vliegtuig op parking van discotheek Kokorico: “Het wordt moeilijk om de schade te herstellen”

Het vliegtuig aan de Kokorico is al jaren een blikvanger langs de N9, maar raakte zwaar beschadigd. — © cte, if

De Vickers Viscount, het bekendste vliegtuig van Vlaanderen dat op de parking van discotheek Kokorico langs de N9 in Lievegem pronkt, is zwaar beschadigd nadat er een vrachtwagen was tegen gereden.

“Tijdens de transporten voor de Nacht van de Horeca heeft een vrachtwagen een stuk van de propeller en de neus van het vliegtuig afgereden”, zegt Kokorico-uitbater Roger Kerremans. “Die dagen was het heel druk met de opbouw en afbraak van de standen. Noem het een beetje een werkongeval. Gelukkig kunnen we alles regelen met de verzekeringen. Het zal moeilijk worden om nog de juiste vervangonderdelen te vinden, maar we gaan er alles doen om de schade te herstellen. Het moet in orde zijn.” (Lees verder onder de foto)

Zowel de propeller als de neus van het legendarische vliegtuig zijn beschadigd. — © if

De eerste vlucht van de Vickers Viscount, in 1958, was er één in Zuid-Afrika voor South African Airways. Daarna belandde het toestel bij Britse luchtvaartmaatschappijen en ging het de hele wereld rond. Eind jaren zeventig vloog de Vickers Viscount de rockband Slade naar hun optredens. De Viscount stond begin jaren 1990 te verkommeren in Engeland, toen Roger Kerremans het op de kop kon tikken voor een prijsje om voor zijn discotheek te plaatsen.

Het vliegtuig is intussen een iconische eyecatcher voor de iconische discotheek, die vorig jaar nog dienst deed als setting voor de film Zillion. “Als wij aan leveranciers de weg naar onze discotheek moeten uitleggen, is dat gemakkelijk”, zei Kerremans eerder. “Wij zeggen ‘waar dat vliegtuig staat’ en dat is voldoende. Meer uitleg hoeft daar niet bij.”