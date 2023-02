Raymond (58) zat twee maanden onschuldig in de cel, in plaats van seriedoder Stephaan Du Lion: “Ik heb vrienden verloren, en het vertrouwen van mijn familie”

Na de moord op Lutgarda Bogaerts (30) in Oelegem, pakte de politie een visser die met zijn hengel in de buurt zat van de plek waar ze stierf. Raymond V. (58) zat twee maanden onschuldig in de cel, vooraleer de politie hem vrijliet. “Ik lag ’s nachts wakker in mijn cel. Waarom ben ik hier? Wat had ik verkeerd gedaan?”, vertelde de man. De excuses van seriedoder Stephaan Du Lion (58), de werkelijke moordenaar, die moest hij niet: “Je spijt komt te laat.”