Syrisch regime én rebellen vragen om hulp: “Het is een race tegen de klok, elke seconde sterven er mensen onder het puin”

“Vanochtend ontvingen we een verzoek van de Syrische regering om bijstand via het civiele beschermingsmechanisme. We hebben dit verzoek gedeeld met de lidstaten, en moedigen hen aan om bij te dragen”, aldus Lenarcic. Volgens de Sloveen vraagt het regime onder meer om hulp voor de zoek- en reddingsdiensten, medisch materiaal, medicijnen, en voedsel.

De EU heeft sinds het losbarsten van de Syrische burgeroorlog in 2011 een heel arsenaal aan sancties tegen het regime van president Bashar al-Assad ingevoerd. Het civiele beschermingsmechanisme van de EU dient echter strikt humanitaire doeleinden, en Lenarcic moedigt de lidstaten dan ook aan om concrete hulp aan te bieden. “Maar het is belangrijk om te verzekeren dat deze bijstand gaat naar mensen in nood”, aldus de Eurocommissaris.

Rebellen

Ook de Syrische hulporganisatie Witte Helmen, die actief is in gebied dat door rebellengroeperingen gecontroleerd wordt, heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om hulp te sturen. “Wij roepen de internationale gemeenschap op om verantwoordelijkheid te nemen voor de burgerslachtoffers. We hebben internationale reddingsteams nodig om onze gebieden binnen te gaan”, aldus woordvoerder Mohammad al-Shebli. “Het is een race tegen de klok, elke seconde sterven er mensen onder het puin.”

Volgens de hulporganisatie zijn nog honderden families vermist, of zitten ze vast onder het puin. “Wij hebben geen speurhonden die weten onder welke ingestorte gebouwen slachtoffers zich bevinden”, klinkt het. De reddingswerken in het rebellengebied verlopen zeer langzaam bij gebrek aan adequaat materiaal.