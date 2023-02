Honderden boze boeren trekken met tractoren door Parijs

Een beslissing van de regering vorige maand, na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, om het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen te verbieden in de bietenteelt, leidde tot de actie. De Franse landbouwers klagen ook al maanden dat ze met hogere kosten te maken krijgen, of ze willen water kunnen opslaan om hun gewassen te irrigeren.

Het boerenprotest trok dwars door Parijs, begeleid door de politie. Minister van Landbouw Marc Fesneau heeft een delegatie van de protesterende boeren ontvangen. Hij wil donderdag overleggen met de bietensector over steun. Het was van november 2019 geleden dat er nog een betoging van die omvang was in de sector.