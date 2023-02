Vrouw (74) overlijdt tijdens fietstochtje met haar man in Alveringem

De vrouw werd getroffen door een hartaanval tijdens een fietstochtje in Stavele. — © dme

Een 74-jarige vrouw uit Adinkerke is woensdag tegen de middag overleden tijdens een fietstochtje met haar echtgenoot in Stavele bij Alveringem. De vrouw werd getroffen door een hartaanval en kwam ten val. Langdurige reanimatie door een MUG-arts kon niet meer baten.

Met het prachtige en zonnige winterweer besloot de 74-jarige D.L. uit Adinkerke om met haar man een stevige fietstocht te maken. Op landelijke wegen ging het via De Moeren richting Alveringem. Het fietstochtje kende op 25 kilometer van huis echter een noodlottige wending. Om 11.40 uur viel de vrouw plots neer in de Hondspootstraat in Stavele.

“Haar man vergezelde de vrouw en belde de hulpdiensten op”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Een ambulance en MUG-dienst snelden ter plaatse en dienden de vrouw de eerste zorgen toe. Het bleek dat ze getroffen werd door een hartstilstand en daarna ten val kwam. Ondanks de reanimatiepogingen is de vrouw ter plaatse overleden.”

Er werd zelfs drie kwartier lang gereanimeerd, maar alle pogingen waren tevergeefs. Haar man was zwaar aangeslagen en kreeg bijstand van de ambulanciers en de politie. De dienst slachtofferbejegening van de politie plant donderdag nog een hercontactname met de familie om de nodige ondersteuning te verlenen.

Door het incident was de Hondspootstraat lange tijd afgesloten. Twee automobilisten passeerden kort nadat de vrouw gevallen was en probeerden nog te helpen waar ze konden.