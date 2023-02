Syrische baby werd onder het puin geboren en overleefde ramp als enige van haar familie

Een Syrisch meisje werd maandag onder het puin geboren, maar bleef als enige overlevende achter. Haar vader, moeder en vier broers en zussen werden bedolven door de aardbeving haalden het niet. Het kindje verblijft ondertussen in stabiele toestand in het ziekenhuis.

Het beeld zal iedereen ongetwijfeld bijblijven. Een reddingswerker haalde maandagnamiddag, tien uur na de aardbeving, een pasgeboren baby levend van onder het puin in het Syrische stadje Jinderis. Het was snel duidelijk dat het kindje nog maar net het levenslicht zag, want ze was nog met de navelstreng verbonden aan haar mama.

(Lees verder onder de foto)

© AP

Een buurvrouw sneed de navelstreng door en het kindje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ze in een couveuse gelegd. “Had ze er een uur langer gelegen, had ze het niet overleefd”, klonk het bij de dokters. Het kindje woog 3,175 kilogram, wat betekent dat de zwangerschap zo goed als compleet was. Maar haar lichaamstemperatuur was wel gezakt naar 35 graden Celsius. Ze verkeert volgens de dokters in stabiele toestand. “Onze enige zorg is de kneuzing op haar rug, en we moeten kijken of er een probleem is met haar ruggenmerg,” zei hij.

De mama van het meisje, Afraa Abu Hadiya, is naar alle waarschijnlijkheid bevallen toen ze al onder het puin lag. “Ze werd gevonden voor de benen van haar moeder”, klonk het. “Nadat het stof en de stenen waren verwijderd werd het meisje levend gevonden.”

(Lees verder onder de foto)

© AP

De rest van haar familie overleefde de ramp niet. Toen de aarde voor een eerste keer begon te beven, zou Abu Hadiya samen met haar man, Abdullah Turki Mleihan, en hun vier kinderen geprobeerd hebben naar de uitgang van het appartementsgebouw te lopen. Maar het gebouw kwam uiteindelijk bovenop hen terecht. Hun lichamen werden gevonden aan de uitgang.

Abu Hadiya en haar familie kwamen oorspronkelijk uit het dorpje Khsham in de oostelijke provincie Deir el-Zour, maar vluchtte er in 2014 weg toen Islamitische Staat de leiding overnam. Dat vertelde een familielid aan persagentschap AP. In 2018 verhuisde de familie naar Jinderis.

De vader, moeder en hun vier kinderen werden begraven op een begraafplaats buiten de stad.

(sgg)