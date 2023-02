Minder folders, meer fietsen: hoe dé hub van de reclamefolder zich wapent tegen de toekomst

Ruim 1 miljoen kilogram aan boekjes van Delhaize, Carrefour, Gamma, Kruidvat,..., landt wekelijks in 4,1 miljoen Belgische brievenbussen. Netjes verpakt in plastic folie, geleverd door mensen met een mobilette of trolley. Maar wie is de machine achter die bedeling? De Foldervreter trok naar het mekka van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk: BD Media in Bornem. Een plek waar wekelijks tientallen miljoenen promobladen van de band rollen, maar waar onlangs ook slecht nieuws viel.