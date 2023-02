Onderzoeksteam: “President Poetin speelde een actieve rol in het neerhalen van MH17”

De Russische president Vladimir Poetin had een grote rol in het leveren van wapentuig naar Oost-Oekraïne, wat leidde tot het neerhalen van vlucht MH17 met een Buk-raket in 2014. Het burgervliegtuig vloog boven het conflictgebied waarin pro-Russische separatisten streden met het Oekraïense leger. MH17 werd neergehaald op 17 juli 2014.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat in Rusland door de president is beslist over de verstrekking van de Buk-TELAR aan de separatisten”, aldus het Joint Investigation Team (JIT) woensdag tijdens een persconferentie over de huidige stand van het onderzoek.

“In opgenomen telefoongesprekken vertellen Russische overheidsmedewerkers dat de beslissing tot militaire ondersteuning bij de president ligt. Het besluit wordt zelfs een week uitgesteld omdat er maar een is die een beslissing neemt, de persoon die op dat moment op een top in Frankrijk is”, aldus de JIT. President Poetin is op dat moment, op 5 en 6 juni 2014, bij de herdenking van D-Day in Frankrijk. Toch kan hij niet vervolgd worden omdat het “vergaarde bewijs niet concreet genoeg” is.

Onderzoek stilgelegd

Het onderzoek naar de betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH17 is intussen stilgelegd. Het heeft namelijk geen nieuwe verdachten opgeleverd die vervolgd kunnen worden. Dit meldt Piet Ploeg, voorzitter van stichting Vliegramp MH17, op basis van informatie van het Joint Investigation Team (JIT).

De afgelopen tijd is onder meer onderzoek gedaan naar de bemanning van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergehaald. Dit onderzoek kwam uit bij drie officieren van de 53e brigade van het Russische leger. “Hun betrokkenheid bij het neerschieten van MH17 wordt niet door andere bronnen bevestigd. Daarom openbaart het JIT hun namen niet. De Russische autoriteiten beantwoorden geen vragen over de bemanning, omdat er volgens hen geen Russische Buk-TELAR aanwezig was in Oost-Oekraïne”, aldus het onderzoeksteam.

Niet concreet genoeg

Verder kan niet worden achterhaald waarom de raket is afgevuurd en wie op de knop heeft gedrukt. Het bewijs dat er ligt is “niet concreet genoeg om in de rechtszaal tot veroordelingen te leiden”, zo meent het Nederlandse Openbaar Ministerie. “Daarom worden op dit moment geen nieuwe rechtszaken gestart”, klinkt het. De nabestaanden van de ramp reageerden teleurgesteld op deze beslissing.

Vlucht MH17 werd door een raket neergehaald die vanuit het oosten van Oekraïne was afgevuurd. De 298 inzittenden van het vliegtuig, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders en ook enkele Belgen, lieten daarbij het leven.