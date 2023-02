Bijna driehonderd minderjarigen aangeklaagd in Thailand voor deelname aan protesten

In Thailand zijn bijna driehonderd minderjarigen aangeklaagd voor hun deelname aan grootschalige protesten om meer democratie te eisen. Dat meldt Amnesty International woensdag. De mensenrechtenorganisatie uit ook haar bezorgdheid over de “ernstige gevolgen voor hun toekomst”.

Onder de minderjarigen zijn er zeventien die worden aangeklaagd voor majesteitsschennis, waarop in Thailand een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar staat. Het gros van de aangeklaagde minderjarigen staat terecht omdat ze de maatregelen hebben geschonden rond openbare bijeenkomsten, die oorspronkelijk bedoeld waren om de coronapandemie in te perken.

De jongste persoon die tijdens de protesten in 2020 werd georganiseerd, is elf jaar oud. De ngo is dan ook bezorgd over het gebruik van geweld tegen kinderen en de intimidatietechnieken die de politie gebruikt, zoals het onder druk zetten van hun ouders. “Kinderen die hun hele leven nog voor zich hebben, worden nu geconfronteerd met ernstige repercussies voor hun deelname aan vreedzame protesten”, aldus Chanatip Tatiyakaroonwong, de Thailand-deskundige van Amnesty International.

Op het hoogtepunt van de protestbeweging in 2020 namen tienduizenden mensen deel aan door studenten geleide protesten, waarbij het aftreden van huidig premier Prayut Chan-o-Cha en de hervorming van de monarchie werden geëist. Als gevolg van de coronapandemie verdwenen de protesten noodgedwongen naar de achtergrond.