Chayenne Van Aarle krijgt plaats in openingsact Miss België-finale na zware crash: “Maar er echt bij zijn, die kans is heel erg klein”

In De Panne wordt zaterdag een nieuwe Miss België verkozen. Dat zal dit keer zonder de aftredende schoonste van het land zijn. Na haar zware ongeval dinsdagmiddag lijkt het onwaarschijnlijk dat Chayenne Van Aarle (23) er fysiek bij kan zijn. Toch verdient ze haar plaats in de show, vindt organisatrice Darline Devos. “De videoclip van haar nieuwe single laten we als openingsact op groot scherm zien.”

Normaal had Chayenne op het podium moeten staan als afscheidnemend Miss België. Om het kroontje aan haar opvolgster te overhandigen, maar ook om een à twee nummers te komen zingen tijdens de finaleshow. Maar door haar zware auto-ongeluk dinsdag, zal ze er niet bij kunnen zijn, weet organisatrice Darline Devos. Al heeft ze er toch iets op gevonden om haar er toch een beetje bij te hebben. “Tijdens de openingsact zou ze normaal live zingen, met op de achtergrond de bijhorende videoclip die we tijdens onze Miss-reis naar Egypte hebben opgenomen”, zegt zij. “Nu laten we die clip op groot scherm zien. Zo maakt ze er toch een beetje deel van uit.”

Normaal stond ze nog een tweede keer op het podium om te zingen. “Die knoop was nog niet helemaal doorgehakt, maar de kans was wel groot. Maar die optie is er nu dus niet meer. Normaal zou ze zingen, terwijl de meisjes een choreo doen. Iets waar we in het verleden ook al de hulp voor inriepen van artiesten. Nu zijn de meisjes iets nieuws aan het aanleren.”

Organisatrice Darline Devos. — © Geert Van de Velde

Door het oog van de naald

Intussen heeft Devos haar al twee keer gehoord gisterenavond. Chayenne ligt nog steeds in het ziekenhuis op intensieve zorgen. “Rond een uur of acht hebben we even gebeld. Ze klonk heel emotioneel. Haar stem beefde wat, en ze weende een beetje. Ik heb ook foto’s gekregen van haar mama, waarop ze er eigenlijk oké uitziet. Ze heeft een blauw oog, en ze is genaaid aan haar oogkas. Ze is echt door het oog van de naald gekropen. Het is een mirakel. Ik heb haar veel moed ingesproken. Ze wist zelf niet veel meer van de dag, ze had een black-out. Ook wat ze ervoor had gedaan, wist ze niet meer. Ik ben vooral blij dat ze al zo ver staat. Het belangrijkste is nu dat ze herstelt.”