Domper voor Tottenham: wellicht einde seizoen voor doelman Hugo Lloris wegens knieblessure

Lloris kwetste zich in het slot van de match na een luchtduel met Rodri. Volgens Daily Telegraph blijkt uit een scan dat de ligamenten zijn geraakt en is hij zes tot acht weken out. Er bestaat zelfs een kans dat hij dit seizoen niet meer in actie komt, klinkt het. De Spurs zouden een operatie willen vermijden.

Voor de ploeg van Antonio Conte is het uitvallen van Lloris een zware klap. Op 14 februari en 8 maart speelt Tottenham in de achtste finales van de Champions League tegen AC Milan. In de Premier League knokken de Londenaars als vijfde in de stand volop voor een ticket voor het kampioenenbal. Voormalig Engels international Fraser Forster is in principe de eerste vervanger voor Lloris.

© Action Images via Reuters

Begin januari kondigde de 36-jarige Lloris zijn afscheid als international aan. Met 145 caps is de wereldkampioen van 2018 Frans recordhouder. De verloren WK-finale tegen Argentinië was zijn laatste optreden in het shirt van Les Bleus.