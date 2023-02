Dieven maken groot gat in plafond van Delhaize en dalen 6 meter af om tot in winkel te geraken

Onbekenden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 2.40 uur via het dak warenhuis Delhaize in Scherpenheuvel binnengeraakt. Ze hadden het gemunt op de sigarettenboxen.

Bij de opening van het warenhuis woensdagmorgen zagen medewerkers de ravage in de winkel. Lege bakken van sigarettenboxen lagen op de kassabanden. Wat verderop zag het personeel een gat in het dak van de winkel. (Lees verder onder de foto)

© VDT

Via die weg konden de inbrekers toeslaan. “Toen het gat gemaakt was, moest een afdaling van zes meter gemaakt worden”, zegt Hans Vanbrusselen, verantwoordelijke van de Delhaize op de Mannenberg in Scherpenheuvel. “Die afstand werd overbrugd door een ladder. Vermoedelijk zijn ze ook via deze weg weer naar buiten gegaan, want verder is er geen schade aan deuren of ramen.”

Alarm omzeild

Hoe de dieven op het dak van het warenhuis geklommen zijn, is nog onduidelijk. Maar door van boven af binnen te dringen, konden ze wel het alarm omzeilen. Camerabeelden tonen de persoon die in de winkel afdaalde en daar de sigarettenboxen grotendeels leeghaalde. Hoeveel buit er precies gemaakt is, is nog het onderwerp van verder onderzoek door de politie.