Belgisch voetbal lijdt recordverlies van 156 miljoen euro, Antwerp slechtste leerling van de klas

De Belgische profclubs hebben een nieuw recordverlies geleden. Samen gingen ze voor 156 miljoen euro in het rood. Dat meldt de Pro League, die zich hiervoor baseert op de cijfers van zowel het A-team als de jeugd- en communitywerking. Antwerp is met een verlies van 31,5 miljoen euro de slechtste leerling van de klas.

Het gaat om de cijfers van het boekjaar 2021/2022, die dus betrekking hebben op vorig seizoen. Slechts vier teams uit de Jupiler Pro League zijn erin geslaagd winst te maken: Club Brugge, Charleroi, Anderlecht en KV Kortrijk. Al zouden de cijfers van Anderlecht eveneens bloedrood geweest zijn als de aandeelhouders geen enorme kapitaalsverhoging doorgevoerd zouden hebben.

Union, Standard, Westerlo, STVV, Anderlecht, KV Kortrijk en KV Oostende zitten met een negatief eigen vermogen. Daardoor riskeren ze één punt aftrek te krijgen als ze op hun volgende jaarrekening geen verbetering van twintig procent kunnen aantonen. Dat is één van de nieuwe regels die deel uitmaken van de verstrengde Financial Fair Play die de Pro League oplegt en die specifiek bedacht werd om de financiële wantoestanden in het profvoetbal een halt toe te roepen. Voor Antwerp, Zulte Waregem, Eupen en Seraing waren die cijfers nog niet vrijgegeven.

Antwerp geniet van 114 miljoen aan kapitaalsverhogingen

Op basis van de gegevens van de Pro League is wel al duidelijk dat Antwerp met meer dan 31 miljoen euro verlies de slechtste leerling van de klas is. The Great Old zit daarmee net zoals een resem andere clubs ruim boven de vijf miljoen euro verlies die de Pro League volgens zijn Financial Fair Play aanvaardbaar acht over drie boekjaren. Dat ‘aanvaardbare verlies’ mag echter verhoogd worden met gedane kapitaalsverhogingen en dat komt Antwerp goed uit. Sinds 2019 heeft eigenaar Paul Gheysens via die weg immers ruim 114 miljoen euro in de club gepompt.

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens. — © TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Een andere negatieve uitschieter is Standard, dat 22 miljoen verlies totaliseert. De Rouches lijken zich net zoals KV Oostende serieus zorgen te moeten maken over hun licentie: de Amerikaanse eigenaars lijken immers niet geneigd de portefeuille open te trekken.

Sector reageert schuldbewust

2021/2022 was om meerdere redenen geen makkelijk jaar voor onze profclubs. Zo moesten er nog wedstrijden zonder fans afgewerkt worden door de coronacrisis, waardoor de clubs ticket- en andere wedstrijdgerelateerde inkomsten misliepen. Tegelijkertijd werd vanaf 1 januari 2022 de sociale zekerheidsbijdrage voor spelerslonen opgetrokken en de recuperatie van het belastingsvoordeel voor voetbalclubs licht beperkt. Bijkomend was er ook de energiecrisis. Een club als AA Gent schat in hun jaarrekening dat die hen meer dan een miljoen euro meer gekost heeft.

Toch pleit dat de clubs niet vrij, want ondanks alles bleven ze in sommige gevallen maar geld uitgeven aan nieuwe spelers en contracten. Gelukkig lijkt de sector zich daar zelf ook meer en meer van bewust. Eerder deze week werd de Pro League Business School voorgesteld, een initiatief van de Pro League om de managers van Belgische voetbalclubs te helpen een duurzaam beleid te voeren. “Als we kijken naar de precaire financiële toestand van onze clubs, kunnen we alleen maar zeggen: het moet beter”, zei CEO Lorin Parys daar.