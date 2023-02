Emotioneel afscheid van Willy ‘BMW’ Jorssen, die onverwacht overleed: “Hij leerde ons om dankbaar en bescheiden te zijn”

In de imposante Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdesbasiliek in Edegem werd woensdagochtend afscheid genomen van Willy Jorssen, de oprichter van BMW Jorssen. De kerk was helemaal volgelopen. Niet iedereen kreeg de kans om de familie te condoleren. Het was een sereen afscheid van een man die tijdens zijn leven heel wat in gang heeft gezet.

“Wat doen we als ons hart zeer doet, vroeg de jongen. Dan wikkelen we het in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk en vol hoop wakker wordt.” Zo staat te lezen op de cover van het boekje dat de aanwezigen meekregen.

Lang voor het aangekondigde uur stonden de mensen al aan te schuiven om de familie te condoleren. Het was dan ook gauw duidelijk dat de grote basiliek helemaal zou vollopen. Een indrukwekkende reeks kransen lag aan de ingang van de kerk. (Lees verder onder de foto)

Een lange wachtrij. — © Patrick De Roo

Willy Jorssen overleed vorige week totaal onverwacht. Hij werd 88. Zijn kinderen typeerden hun vader als iemand die nooit aan opgeven dacht. “Hij heeft nochtans veel tegenslagen gekend, waaronder het overlijden van zoon Dirk. Maar hij krabbelde altijd opnieuw recht. Hij en moeke hielden elkaar altijd recht. Hij was een toffe papa. Een zwaar hartinfarct kreeg hem niet klein. Hij heeft heel zijn leven zelf zijn weg gezocht. Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader. Toch stond hij voortdurend voor iedereen klaar om te helpen. Op feestjes was hij de gangmaker, de bedenker van grappen. We zullen hem erg missen, dat is duidelijk. Hopelijk vindt hij nu rust en kan hij daarboven volop genieten.”

De kleinkinderen hadden het over zijn reizen naar Spanje. “Dat was zijn tweede thuis daar. Hij wilde altijd zelf rijden, in die tijd nog zonder gordel. Hij wou het stuur niet afgeven. Vake kon ook streng zijn, maar hij leerde ons vooral om dankbaar en bescheiden te zijn. Daar hechtte hij zeer veel belang aan. Hij was een fantastische echtgenoot. Samen met moeke vormde hij een onafscheidelijk duo. Ze vroegen zich voortdurend af waar de ander was.” (Lees verder onder de foto)

De kleinkinderen hadden het over Willy’s tweede thuis in Spanje. — © patrick De Roo

De dood van Willy kwam zeer onverwacht. Hij ging naar het ziekenhuis voor een kleine ingreep. Een operatie via de lies is hem fataal geworden. Enkele weken voor zijn overlijden was hij op bezoek bij Jorssen Noord. Hij kwam dan wel niet schoonmoederen bij zijn schoonzoon en opvolger Jan Adriaenssens, hij volgde het allemaal nog wel op.

Willy Jorssen stampte zijn garage in de jaren zestig uit de grond. In die beginperiode verkocht hij kleine Isetta’s en BMW’s 700. Dat kleine bedrijfje groeide later uit tot een familiebedrijf met meer dan vierhonderd werknemers. (Lees verder onder de foto)

Ook de pastoor vermeldde de auto die Jorssen groot maakte: de BMW. — © Patrick De Roo

Tijdens de afscheidsplechtigheid viel het woord BMW meer dan eens. Ook de priester die de dienst leidde, stelde dat de klanten van BMW een stukje van Willy meedragen als ze in hun wagen rondrijden. Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato weerklonk door de luidsprekers. De aanwezigen kregen ook het Ave Maria van Charles Gounod te horen, gezongen door Barbara Hendricks. Tot slot werd La vie en rose gespeeld van Louis Armstrong.