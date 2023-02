Een eicel – en dus een leven – doneren, is geen beslissing die je alle dagen maakt. De keuze begeleiden, zowel bij donor als ontvanger, is al twaalf jaar de job van Lize Leunens, psychologe in Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Brussel. “Als de motivatie niet goed zit, kan ik geen groen licht geven.”