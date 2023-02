Club-trainer Scott Parker mist twee sterkhouders tegen Union en vreest ook voor afwezigheden tegen Benfica: “Vooral Skov Olsen blijft een vraagteken”

Jutgla liep een bekken- en buikspierblessure op, ook Skov Olsen sukkelt al een geruime tijd met zijn heup. Vooral dat laatste probleem geraakt moeilijk van de baan. “We bekijken de situatie van Andreas dag per dag”, aldus Parker. “Het is nu belangrijk om de oorzaak van zijn probleem definitief te verhelpen. Hij heeft wat onderzoeken achter de rug, het is natuurlijk een issue dat al eventjes meegaat. Maar Andreas is verder op de goede weg. We hopen alleszins dat we hem niet te lang moeten missen. Over Benfica kan ik nog niets zeggen: in een week tijd kan er veel veranderen. Dat blijft een vraagteken.” Over Jutgla had Parker beter nieuws: hij traint al individueel op het veld en geneest sneller dan verwacht. “Toen hij zijn blessure opliep in Waregem, hadden we de schade erger ingeschat”, weet Parker. “Spelen tegen Union: dat is nog te vroeg. Maar voor Benfica ziet het er beter uit.”

Skov Olsen is onzeker voor de CL-kraker met Benfica. — © Simon Mouton

“Yaremchuk? Hij begreep keuze voor Lang”

Vrijdag blijft de Brugse aanvalslinie dus wel onthoofd voor de komst van Union. Op Antwerp speelde Parker met Noa Lang als diepe spits. “Dat is zeker een mogelijkheid: Noa geeft ons voorin een andere dynamiek”, weet Parker. “Er zijn opties. Er is ook nog Yaremchuk, die een klein probleempje had aan de rug maar opnieuw zonder problemen meetraint. Of hij niet ontgoocheld was dat Lang de voorkeur kreeg als centrumspits? Helemaal niet, hij begreep het. Al mijn spelers kregen de laatste weken minuten. Bijna iedereen mocht ook eens starten. Dus iedereen krijgt kansen. Ik moet dan het best mogelijke team vormen. We stellen onze ploeg en tactiek vooral samen in functie van de tegenstander. We weten dat Union weinig of niets weggeeft. En wij willen natuurlijk goals maken om te winnen.” Tegelijk is Parker blij dat Club zich nog eens solide toonde op Antwerp. “Het was de eerste clean sheet sinds lang, het werk van een hele ploeg. Ik was tevreden van hoe we als eenheid hebben verdedigd. Enkel zo kan je een stabiele organisatie neerzetten.”

Yaremchuk is weer fit. — © Isosport

Union is de trotse runner-up in de Jupiler Pro League en volop bezig aan het seizoen van de bevestiging. “Hun cijfers en statistieken zeggen alles”, haalt Parker de schouders op. “Het is een ploeg die enorm bewust is van zijn sterktes, en daar ook naar speelt. Het wordt opnieuw een enorm zware wedstrijd. Aan Benfica moeten we dus nog niet denken: onze volle focus ligt op vrijdag.”