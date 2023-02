IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Een scorende ex-doelman, de cirkel is rond en feestjes in mineur

In provinciale is het ook plezant, maar weerstaan aan de lokroep uit nationale is niet simpel. Ook Fabian Duyck maakt na dit seizoen promotie, want de succescoach die Deerlijk Sport van tweede provinciale naar de subtop van eerste provinciale loodste, wordt volgend seizoen trainer van Sparta Petegem, vorig seizoen nog kampioen in tweede nationale afdeling. Proficiat!

1. Derde man, juiste man?

Dat trainer zijn een hondenstiel is, is een oude wijsheid. De wegen van Vlamertinge en T1 Patrick Van Hoof scheiden en voor de zoveelste keer neemt huidig T2 Xavier Deleu over. In Tielt zijn ze zelfs al aan hun derde trainer van het seizoen toe. Derde man, de juiste man? We hopen het voor Ronny Houben, die Doomkerke verliet en na Cedric Renard en Martin Monbaliu al de derde kapitein aan het Tieltse roer is.

2. Keeperscarrousel

Dat de trainerscarrousel steevast op volle toeren draait, wisten we al langer, maar dat is nu ook bij de keepers het geval. Jeffry Demeyere trekt van Eernegem naar Diksmuide nadat de Boterploeg bot ving bij Gilles Vercruysse (Westhoek). Diksmuide was immers op zoek naar een keeper omdat Jordin Decorte verkast naar Bredene, waar Sofean Ghys vertrekt richting … Eernegem. En zo is de carrousel, euh, de cirkel rond.

3. De scorende ex-doelman

En nu we het toch over keepers hebben... Lorenz De Visch was vroeger keeper bij Tielt en Staden, maar had er genoeg van en gooide zijn keepersplunje over de haag. De Visch scoort nu als voetballer van Doomkerke. Hij lukte zaterdag zelfs de openingsgoal in de 1-3-zege op Harelbeke B en bezorgde zijn nieuwe trainer Benedikt Depoorter, de opvolger van Ronny Houben, meteen een goede start.

Ooit was hij zelf nog een keeper, maar tegenwoordig heeft Lorenz De Visch weinig medelijden met zijn ex-collega’s doelmannen. — © RUDY DECLERCK

4. Feestjes in mineur

Sassport Boezinge (1P) en Eendracht De Haan (3PA) pakten zondag de tweede periodetitel, maar het feestje na de match was er wel eentje in mineur. Beide ploegen verloren namelijk een belangrijke topper. Boezinge ging met 0-1 onderuit tegen nummer drie WS Lauwe en kreeg bovenin weer gezelschap van Wevelgem, terwijl De Haan na de 2-4-nederlaag nu al tien punten achterstand telt op Daring Brugge.

5. Op wereldreis

Ook al is het dan zo plezant in provinciale, wereldreizigers denken daar blijkbaar anders over. Nathan Maes van FC Heist stopt binnenkort met voetballen omdat hij zes maanden op wereldreis trekt. Hopelijk horen we volgend seizoen van hem of het in andere landen ook zo plezant is in provinciale.

Nathan Maes van FC Heist, hier in duel met Jordy Van Acker van SV Loppem, wil wel eens weten hoe plezant het in provinciale is op de rest van de planeet en trekt op wereldreis. — © Bart Vandenbroucke / VDB

6. Capriolen in 4A

In het voetbalwereldje maken ze graag rare sprongen en vreemde capriolen. In vierde provinciale A doen ze dat zelfs wekelijks in de stand. Zo zakte Adinkerke na twee nederlagen van plaats 1 naar 6. Onlangs overkwam Koksijde Oostduinkerke exact hetzelfde, maar door de 4-0-zege in de topper tegen Kortemark doet KVKO weer helemaal mee voor de titel. Geen paniek dus, Adinkerke.

7. De beste schutter van West-Vlaanderen

De ene week is de andere niet. Slechts twee spelers lukten een hattrick afgelopen weekend. Die eer was weggelegd voor Jonathan Mascaux (Daring Brugge) en Robin Leeman (Gistel). Komend weekend hopelijk beter, want deze rubriek leeft nu eenmaal van doelpunten.

Jordy Timperman dikte zijn totaal aan tot 29 eenheden en dat – zo viel onze man op – zijn er evenveel als zijn rugnummer. Timperman moet nu wel Thijs Rabaut naast zich dulden op de tweede plaats van onze West-Vlaamse topschuttersstand, want die deed er dit weekend vier goals bij. Matthias Cottenier mag zich intussen nog minstens tot onze volgende aflevering de beste schutter van West-Vlaanderen noemen.

Jordy Timperman heeft nu evenveel goals als zijn rugnummer, 29. — © VDB / Bart Vandenbroucke

31 goals: Matthias Cottenier (FCE Kuurne)

29 goals: Thijs Rabaut (VV Westkapelle), Jordy Timperman (WS Zarren)

22 goals: Maxime Vander Biest (KVKO), Tymothy Carette (KM Torhout B), Lowie Smet (BV Otegem), Michaël Vandemaele (WS Houthulst)

20 goals: Pieter Verschaeve (FCE Kuurne), Kenneth Hemeryck (SV De Ruiter),

19 goals: Jens Boey (E. De Haan), Branco Redant (FC Aarsele)

18 goals: Dieter Wittesaele (SV Bredene), Tiebe De Smedt (SK Wenduine), Thibault Lefief (E. Jonkershove), Thor Laleman (VV Koekelare), Olivier Van Eecke (VK Langemark-Poelkapelle), Bjarne Vanderstraeten (SV Moorsele A)

17 goals: Nordin Behaegel (Exc. Zedelgem), Kevin Serruys (Brielen Sport)

16 goals: Noa Groenemans (E. De Haan), Dylan Vens (FC Lendelede), Kenzo Vandeputte (Hulste Sportief), Mathias Piceu (E. Hooglede), Victor Christiaens (RC Waregem), Gilles Garrevoet (FC Moen), Gianni Longueville (SC Blankenberge), Dieter Meulenyzer (SV Wevelgem City), Dylan Vens (FC Lendelede), Neal Moss (SV Bredene)

8. Om deze week naar uit te kijken

Bij de start van de krokusvakantie gaat de provinciale voetbalcompetitie een weekje op slot, maar komend weekend is er nog volop actie. Profiteert Vlamertinge van het effect van de coachwissel in de derby op Poperinge (2B)? Ook de B-ploegen van beide clubs staan zondag in 4D tegenover mekaar. Nog derbyspanning is er in 4A met het duel tussen Houthulst B en Jonkershove. In 3C wil leider Aalbeke, met de topper tegen Otegem in het vooruitzicht, zich niet laten verrassen op bezoek bij rode lantaarn Jong Helkijn. En dan zijn er nog twee toppers tussen de leider en zijn eerste achtervolger. In 2B probeert Bredene op bezoek bij Jong Male de titelstrijd in een beslissende plooi te leggen, terwijl VC Wingene in 4B thuis tegen Varsenare B opnieuw de koppositie wil grijpen. Met 1 op 9 in de jongste drie thuismatchen heerst er bij de titelfavoriet allicht toch lichte ongerustheid.

