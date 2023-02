Onduidelijkheid over situatie voetballer Christian Atsu na aardbeving: “Schrijf alsjeblieft niet dat hij het heeft overleefd”

Volgens de laatste berichten uit Turkije ligt voetballer Christian Atsu nog altijd onder het puin na de aardbevingen in dat land. Dinsdag werd gemeld dat de 31-jarige Ghanees van de club Hatayspor was gered en naar het ziekenhuis was gebracht. Volgens Volkan Demirel, oud-international en de trainer van de club, is Atsu nog altijd niet bevrijd.

“Schrijf alsjeblieft niet dat hij het heeft overleefd, zonder het zeker te weten. Mensen hebben gezinnen, hoop, verdriet en pijn nemen toe”, zegt Demirel tegen de krant Hurriyet. Dinsdag meldde ook de Ghanese voetbalbond dat Atsu was gered. In diverse Turkse media werd een woordvoerder van de club uit het getroffen gebied geciteerd met hetzelfde nieuws. Daarbij werd gemeld dat Taner Savut, de technisch directeur van Hatayspor, nog wel onder het puin zou liggen. In Turkije en Syrië hebben de aardbevingen al aan meer dan 11.000 mensen het leven gekost.

“Er is nog geen nieuws over Atsu en Taner Savut”, zegt Demirel. “Mensen werken dag en nacht, hopelijk worden ze allebei gered.” Volgens de clubarts van Hatayspor is er sprake geweest van een misverstand. “Toen we het nieuws ontvingen dat hij naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we speciaal gaan kijken, maar hij was er niet. Helaas moeten we concluderen dat Taner en Christian op dit moment niet gevonden kunnen worden”, aldus clubdokter Gürbey Kahveci.

Atsu voetbalde voor onder meer FC Porto, Vitesse, Everton, Málaga en Newcastle United.