Rusland wil Pink Floyd-oprichter Roger Waters op de VN-Veiligheidsraad

Rusland heeft Pink-Floyd-medeoprichter Roger Waters gevraagd om woensdag de VN-Veiligheidsraad toe te spreken tijdens een vergadering die aangevraagd is door Moskou om de levering van wapens aan Oekraïne te bespreken.

“Russische diplomatie was vroeger serieus. Wat is het volgende? Mr. Bean?” zei een diplomaat van de VN-Veiligheidsraad, die met Reuters sprak op voorwaarde van anonimiteit.

Waters kreeg kritiek van aanhangers van Oekraïne toen hij in september op zijn website een open brief publiceerde aan de Oekraïense first lady Olena Zelenska. Hij pleitte tegen de westerse levering van wapens aan Kiev. Na een recent interview waarin hij de andere leden va Pink Floyd de mand uitveegde omdat ze de kant van Oekraïne kiezen, kreeg hij ook kritiek van die kant.

“Laten we eerst zien wat hij gaat zeggen. Hij heeft een standpunt en dat zult u morgen horen,” zei de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia, die er al lachend aan toevoegde dat Waters misschien zelfs een liedje zou kunnen zingen.

De 15 leden tellende Veiligheidsraad is tientallen keren bijeengekomen sinds Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Maar het kan geen actie ondernemen omdat Rusland een vetorecht heeft, samen met de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië en Frankrijk.