Sociale media als redding: veel slachtoffers van aardbeving gevonden via eigen oproepen

Duizenden slachtoffers die na de zware aardbeving in Syrië en Turkije onder het puin vast kwamen te zitten, laten via sociale media weten waar ze zijn en roepen zo op tot hulp. Sommigen konden daarna ook gered worden. Een van hen is de Turkse Youtuber Firat Yayla, bekend als Charmquell, die een Instagram-video postte van onder het puin: “Vrienden, we zitten vast onder de aardbeving. Help ons alsjeblieft!”

“Moeder! Ben je oké? Moeder!”, hoorde je de bekende Turkse Youtuber Firat Yayla in paniek roepen in een video die hij dinsdag op zijn Instagram Stories deelde. Hij raakte thuis in Antakya, gelegen in de zwaar getroffen provincie Hatay, gekneld onder een hoop puin en kon niet weg. Daarom vroeg hij zijn volgers om hulp in de video, die hij afsloot met zijn adres en de oproep: “Help ons alsjeblieft!” Later maakte hij via Instagram bekend dat hij bevrijd was, maar zijn moeder nog niet.

Een andere jongeman, Boran Kubat, was op bezoek bij familie in de stad Malatya in het zuidoosten van Turkije op het moment van de aardbeving. Door de tweede aardbeving stortte hun huis in en kwam Boran samen met zijn moeder, grootmoeder en twee nonkels vast te zitten. In een videoboodschap die hij postte op sociale media en veelvuldig werd gedeeld, riep hij mensen op hen te komen helpen. “Aan iedereen die dit ziet, kom ons alsjeblieft helpen.” Hij beschreef exact waar ze zich bevonden en niet veel later kwamen vrienden hen redden.

Seyma, een vrouw uit Gaziantep, eveneens in het zuidoosten, berichtte via Twitter over haar benarde situatie. Ze schreef: “Ik ben thuis met mijn familie en we geraken niet weg... We zitten met zes in de woonkamer. De muren kunnen elk moment op ons vallen.” Een nonkel schoot te hulp en kon Seyma en haar familie van onder het puin halen.

Ook voor Can Türker, die met zijn vrouw en baby vastzat in een hotel in Antakya, betekende Twitter zijn redding. Hij schreef in zijn bericht: “De trap is ingestort, we zitten vast op de derde verdieping. We trillen nog steeds. Help alstublieft.” Zijn gebeden werden verhoord en vrienden konden hem en zijn gezin redden.

