OVERZICHT. 50.000 euro in één uur tijd en vliegtuig vol hulpgoederen: Vlaanderen toont warm hart voor slachtoffers aardbeving

Over heel Vlaanderen blijven vrijwilligers zich inzetten om geld en hulpgoederen in te zamelen voor de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Donderdag vertrekt zelfs een vliegtuig vol hulpgoederen die ingezameld werden op de Heizel in Brussel. “We hebben intussen geen drie, maar twintig vrachtwagens nodig voor al het materiaal.”

Het Lokerse bedrijf Cona, dat gespecialiseerd is in de aanleg van nutsleidingen in grote delen van Vlaanderen, slaagde er in amper één uur tijd in om bij haar personeel en onderaannemers liefst 50.000 euro te verzamelen voor de slachtoffers van de ramp in Turkije. “Ons personeel ruilde de spades en graafmachines dinsdag een uurtje in om telefoontjes te doen om geld in te zamelen voor de mensen in Turkije”, vertelt medezaakvoerder Hakan Sari van het bedrijf, dat in totaal 65 mensen tewerkstelt.

Cona wil het niet bij deze ene actie laten. “We zijn zeker van plan om in de loop van de volgende maanden nog activiteiten te organiseren om mee te helpen aan de heropbouw van de getroffen steden en gemeenten.” (Lees verder onder de foto)

Bij transportbedrijf One Eagle dragen ze hun steentje bij om de slachtoffers in Turkije en Syrië te helpen. — © yjs

Transportbedrijf One Eagle uit Sint-Niklaas gaat dan weer ingezamelde goederen naar de getroffen gebieden in Turkije en Syrië brengen. Meer dan tachtig procent van de chauffeurs van het bedrijf heeft Turkse roots en mede daardoor beslisten ze er om twee trucks met droge voeding en andere producten te transporteren naar Turkije.

“Er zijn al massaal veel goederen ingezameld en we willen dan ook helpen om die spullen veilig tot daar te krijgen”, vertellen initiatiefneemsters Cherokee Rogiest en Melisa Topal. “Komend weekend vertrekken twee vrachtwagens met ingezamelde goederen naar Turkije. Initieel wilden we ook zelf goederen inzamelen, maar al snel bleek dat er al bijzonder veel spullen zijn verzameld en dat vooral het transport een probleem vormt. Als transportbedrijf hebben we die middelen natuurlijk voorhanden en willen we op die manier hulp bieden.” (Lees verder onder de foto)

© Victoriano Moreno

Ook heel wat moskeeën zamelen geld of hulpgoederen in. Dat laatste is onder meer het geval in moskee Rahman Camii in Vilvoorde, waar men vooral om warme kleding voor jong en oud, schoenen, tenten, dekens en hygiënische producten zoals luiers vraagt. In enkele uren tijd werden daar al drie bestelwagens met afgeleverde hulpgoederen ingezameld.

Vanuit de Selimiye moskee in Berchem zullen de komende dagen dan weer heel wat containers aan hulpgoederen vertrekken naar Turkije en Syrië. Dinsdagavond is al een eerste vracht vertrokken, er waren toen al zestien containers met hulpgoederen gevuld.

Kader Dogan is een van de vele vrijwilligers die daar hun handen uit de mouwen steken. “In de getroffen streek heb ik geen familie, maar ik kom mijn land steunen”, zegt ze. “Heel het land is mijn familie. Maandag was mijn dochter hier ook met andere jongens en meisjes tot laat in de nacht bezig. Zoals je ziet zijn we met heel veel. We hebben zelfs al via sociale media moeten zeggen dat we geen extra vrijwilligers nodig hebben op dit moment.” (Lees verder onder de foto)

Initiatiefneemster in Heusden-Zolder Elif Sanli, tweede van rechts. — © Raymond Lemmens

Aan de Selimiye-moskee in Heusden-Zolder wordt woensdag een tweede en laatste vrachtwagen volgeladen om te vertrekken naar het rampgebied in Turkije. Wat onbruikbaar is, verhuist naar armoedevereniging Sint-Vincentius. Een eerste vrachtwagen is woensdagmorgen al vertrokken. En in dezelfde gemeente is vzw Zonsopgang een vrachtwagen aan het volladen om donderdag te vertrekken.

In Genk worden woensdag een vijfde en zesde vrachtwagen geladen. Meerdere verenigingen gaan er samen benefietacties organiseren. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis en de Turkse evenknie Halve Maan. Op industrieterrein de Oude Bunders in Maasmechelen wordt woensdag nog een vrachtwagen ingeladen.

Ook de verschillende moskeeën in Genk zamelen geld in voor de slachtoffers van de aardbeving. De moskee van Beringen roept eveneens op om financieel te steunen, net als het islamitisch sociaal en cultureel ontwikkelingscentrum Ihsan vzw in Tielt. Zowel de Lokerse als de Zeelse moskeevereniging hebben rekeningnummers geopend waarop mensen een bijdrage kunnen storten. (Lees verder onder de foto)

Sultan Teker (midden) krijgt hulp bij het verzamelen en verpakken van de hulpgoederen. — © lwh

De Beraat-moskee in Diest is ook een hulpactie gestart. En die ligt Sultan Teker (32) heel na aan het hart, want enkele familieleden verloren het leven. “Mijn familie – zowel van de kant van mijn vader als van mijn moeder – woont in Hatay, een stad van enkele miljoenen inwoners in het zuiden van Turkije”, vertelt Sultan. “Aan mijn vaderskant maakte de ramp enkele doden. Zijn neef overleefde de aardbeving, zijn partner niet. Van hun vier kinderen kwamen er twee levend van onder het puin, de andere twee – onder wie een baby – jammer genoeg niet.”

Met een hele ploeg van jong en oud steekt Sultan de handen uit de mouwen om hulpgoederen voor het getroffen gebied te verzamelen. “Er is nood aan kleding, schoenen en verzorgingsproducten. Het is essentieel dat alles nieuw is. Dat wordt zo gevraagd om alles vlot door de douane op vluchten naar Turkije te krijgen”, beklemtoont Sultan. De moskee gaat ook pizza’s verkopen. “Het gaat om Turkse pizza’s, die onze vrouwen gaan bakken”, vertelt Abdurraham Saltingöz. “Het geld wordt in Turkije en Syrië verdeeld.” (Lees verder onder de foto)

De familie van Dilara Demir (rechts) van restaurant Merad is afkomstig uit het getroffen gebied in Turkije. — © Dirk Vertommen

Ook de horecawereld doet zijn duit in het zakje. Zo schenken de uitbaters van bubbeltheewinkel Bubble Land in Brugge straks hun dagopbrengst aan de slachtoffers van de aardbeving. “Ondertussen hebben we al voor meer dan 1.100 euro verkocht, we zijn erg betrokken”, zegt Teo Demets, een van de twee broers die de winkel openhouden. “Onze moeder is Turkse en heeft verschillende familieleden die getroffen zijn bij de natuurramp.” In Genk heeft de Turkse supermarkt Basak dan weer 20.000 euro gedoneerd. Het gaat om de dagopbrengst met een extraatje van de baas. De stad Leuven stort overigens hetzelfde bedrag aan het Rode Kruis en bekijkt welke acties nog mogelijk zijn.

Ook horecazaak Merad op de Vismarkt in Mechelen schenkt donderdag de volledige dagomzet aan de hulpdiensten. “Ook wij zijn erg geschrokken van het nieuws”, zegt Dilara Demir. “Ik heb veel vrienden, familie en kennissen die in het rampgebied wonen. De situatie is er verschrikkelijk. Om hen te helpen, beslisten we om onze volledige omzet van donderdag te schenken aan de hulpdiensten die momenteel ter plaatse het beste van zichzelf geven. We kiezen bewust voor een financiële inzameling omdat er al heel veel hulpgoederen werden ingezameld, maar die op dit moment heel moeilijk ter plaatse geraken.” (Lees verder onder de foto)

De inzamelactie op de Heizel is een succes. Vrijwilligers sorteren er de hulpgoederen. — © AMG

Intussen loopt ook de inzamelactie in paleis 11 op de Heizel in Brussel als een trein. Honderden vrijwilligers triëren er de hulpgoederen. Dinsdag kwamen al meer dan duizend Belgen langs en ook woensdag was er grote bedrijvigheid op de site. Coördinator Sevket Temiz benadrukt dat vooral aan winterkledij nodig is. “In de getroffen gebieden is het momenteel winter, zomerkledij is dus niet nuttig. In tegenstelling tot eerdere berichten ontvangen we ook graag voedsel, en dan meer specifiek groenten in blik. Ook generatoren en elektrische verwarmingstoestellen zijn welkom. Ook zou het handig zijn als mensen de kleren al zelf triëren en labelen.”

Al twee dagen lang is het in Paleis 11 een enorme drukte. “Duizenden mensen zijn al langsgekomen en momenteel werken er hier zo’n 300 vrijwilligers. Maar we kunnen er zelfs nog meer gebruiken. Enkele vrachtwagens zijn al helemaal gevuld en kunnen vandaag – als het papierwerk in orde is – vertrekken. Morgen (donderdag, red.) vertrekt zelfs een vliegtuig met hulpgoederen naar daar.” Paleis 11 wordt nog tot zondag 19 februari, elke dag van 10 tot 18 uur, opengesteld voor de inzamelingsactie. (Lees verder onder de foto)

Tolga (helemaal links) zamelt hulpgoederen in voor Turkije en Syrië. — © if

Erembodegemnaar met Turkse roots Tolga Baykondu (29) is zelf een grootscheepse inzamelactie gestart. “We hadden drie vrachtwagens voorzien, maar er zijn al zo veel spullen gedoneerd dat we er vijftien à twintig nodig hebben. Vooral transport of mensen die een vrachtwagen hebben, kunnen helpen. Wij hebben al de nodige contacten bij het consulaat waardoor ze voorrang krijgen aan de grenzen.”

Tolga is zelf geboren en getogen Aalstenaar, zijn moeder ook, zijn papa emigreerde van Turkije naar België. “We hebben nog veel familie in Konya (stad in het zuidwestelijk deel van midden-Turkije, red.) en zij zijn niet getroffen. Maar als zoiets gebeurt, dan zijn we allemaal als één grote familie en helpen we elkaar.”