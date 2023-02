Frank Vercauteren zal pendelen tussen Rusland en België, en is klaar voor rol in de schaduw: “Ik ken mijn plaats, in tegenstelling tot anderen”

Frank Vercauteren (66) had zijn gezin mee naar Tubeke. Begrijpelijk, want de komende maanden zal de technisch directeur partner en kind vaak moeten missen: “De familie blijft in Rusland.” En wat met zijn rol in de schaduw? “Ik ken mijn plaats.”

We schatten haar een jaar of zeven, misschien zes. En compleet onbewust stal ze de show. Maya, het dochtertje van Frank Vercauteren, stond tijdens de televisie-interviews voortdurend te paraderen achter de camera’s, hopend om een glimp op te vangen van haar papa. Foto’s van het moment zijn er niet. Vercauteren staat op zijn privacy en het kind is minderjarig, dus het was ongepast geweest om het tafereel vast te leggen, maar u kunt zich iets bij de schattigheidsfactor voorstellen.

Maya zal haar vader de komende maanden iets harder moeten missen. Onvermijdelijk zal Vercauteren meer tijd zonder zijn Russische gezin doorbrengen – er is veel werk rondom de Rode Duivels. Bovendien, zo vertelde Vercauteren, is het in eerste instantie niet de bedoeling dat zijn partner en dochtertje Rusland definitief verlaten. Net zoals hij hier niet permanent komt wonen. “Er is geen sprake van een terugkeer. Wij blijven in Rusland. Natuurlijk zal ik veel in België zijn. We zien wel hoe we het doen. De familie heeft een visum tot en met de zomer, zij kunnen dus vaak naar België komen. Omgekeerd kan ik terug tot en met november. We vinden wel oplossingen – we kunnen mekaar ook in bijvoorbeeld Istanboel zien -, we gaan onszelf oriënteren.”

© BELGA

Niet soort tweede bondscoach

Vercauteren moet ook nog zijn weg zoeken aan de zijde van Domenico Tedesco, en omgekeerd. “Het is nog te vroeg om in detail te treden. We gaan samen alles analyseren, de taken verdelen. Alles zal gebeuren in overleg.”

Maar, zo voegde Vercauteren er meteen aan toe, hij wordt níet een soort tweede bondscoach. “Ik ken mijn plaats – in tegenstelling tot anderen -, ik ben niet hier om die van Domenico in te nemen. De trainer is trainer, ik ben sportdirecteur. Ik ga niet zijn werk doen. Natuurlijk kun je wel een mening hebben en moeten we kunnen discussiëren, maar het is de bedoeling dat ik Domenico help in de schaduw. Ik ben hier om de best mogelijke omstandigheden te creëren.”

© BELGA

Die zijn op zich al niet verkeerd, stelde Vercauteren tevreden vast. “Het ziet er hier helemaal anders uit dan toen ik hier nog was (2009, red.). Er is vooruitgang. Toen kwamen we met de bus naar Tubeke en hoopten we dat er warm water zou zijn.”

Meerdere aanbiedingen geweigerd

Voor Vercauteren is het zijn eerste job sinds zijn vertrek bij Antwerp in 2021. Sindsdien weigerde hij naar eigen zeggen “verschillende aanbiedingen”, maar het Anderlecht-icoon had geen zin om op lager niveau aan de slag te gaan. “Want ik wil nog steeds iets winnen.” Dat hij dan niet meer zelf de eindverantwoordelijke is, dat stoort Vercauteren niet. “Ik moest al bij Anderlecht technisch directeur zijn (ten tijde van Kompany, red.). Toen hebben de omstandigheden er anders over beslist. Ik ga het gras niet missen, want ik ga verschillende trainingen bijwonen, zij het dan in een andere functie dan voorheen. Ik moet de ploeg leren kennen, ik moet de visie van Domenico snappen, … Ik ga niet alleen maar in mijn bureau zitten.”

© EPA-EFE

Vercauteren meent dat hij met Tedesco op dezelfde lijn zal zitten, wat bij Anderlecht met Kompany niet het geval was. “Ik heb het gevoel dat het zal klikken. Tijdens de eerste gesprekken voldeed Domenico aan de verwachtingen.”

Dochtertje Maya keek toe en zag dat het goed was.