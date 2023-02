Spoedarts Gerlant van Berlaer (UZ Brussel) is één van de acht Belgen die in naam van B-Fast op verkennende missie in Turkije zit. Het doel: vastleggen waar ons land een veldhospitaal kan opzetten om er slachtoffers van de aardbeving te verzorgen. Dat moet tegen volgende week operationeel zijn. “Dat lijkt traag, maar we zullen veel meer slachtoffers helpen dan toen we als een ‘piratenteam’ toekwamen.”