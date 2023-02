Twee kinderen overleden nadat bus in Montréal inrijdt op kinderopvang

Twee jonge kinderen zijn woensdagochtend overleden nadat een bus in Laval, een voorstad van Montréal, was ingereden op een kinderopvang. Dat meldt de politie. De 51-jarige buschauffeur is opgepakt voor moord en gevaarlijk rijgedrag.

Zes andere kinderen die naar het ziekenhuis waren overgebracht zijn buiten levensgevaar, aldus politiewoordvoerster Erika Landry. In de kinderopvang verblijven gewoonlijk tussen de 80 en 85 kinderen.

Het ongeval deed zich omstreeks 8.30 uur plaatselijke tijd voor. Verschillende gewonde kinderen moesten bevrijd worden vanonder de bus, zeggen de hulpdiensten.

Ouders ter plaatse zeggen dat de chauffeur “half uitgekleed” was en dat de man “opzettelijk het gebouw binnenreed”. Een anonieme chauffeur van stadsbussen zei aan AFP dat hij zeker is “dat dit geen ongeval is”. “Ik doe dit traject elke dag (...) De kinderopvang is te ver van het rondpunt.”

Paniek

Rond het gedeeltelijk verwoeste gebouw van de kinderopvang is een grote veiligheidszone ingesteld. “Veel ouders zijn in paniek, want ze kunnen niet dichter raken bij de plaats van het ongeval, en hun kinderen zijn nog altijd daar”, aldus een moeder.

In een eerste reactie zegt premier Justin Trudeau dat hij “kapot” is van het nieuws. “Dat zijn we allemaal. Ik kan me niet voorstellen wat de families nu doormaken.”