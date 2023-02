“Mijn privacy is geschonden”: bestuurder probeert aan straf te ontkomen omdat hij op tv kwam

Een Gentenaar die werd betrapt achter het stuur onder invloed van cocaïne, wil vrijgesproken worden omdat zijn arrestatie getoond werd in het televisieprogramma ‘Niveau 4’. “Mijn basisrecht op privacy en verdediging is geschonden”, klonk het woensdag.

De tv-reeks Niveau 4 toonde in 2020 het reilen en zeilen van de Gentse politie en liet zien hoe agenten dagelijks omgaan met de drugsproblematiek in de stad. In één aflevering intercepteerde de politie vlak bij Dampoort een bestuurder die onder invloed van cocaïne en cannabis was.

Die bestuurder werd woensdag voor de Gentse politierechtbank gedaagd voor roekeloos rijgedrag, rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval. In Niveau 4 was te zien hoe de man op een fietspad en busstrook inhaalde en daarna onmiddellijk door de politie aan de kant werd gezet.

Het openbaar ministerie vorderde 4.000 euro boete, 3.5 maand rijverbod en het opnieuw afleggen van zijn vier proeven. De man ontkende de feiten niet en toonde aan dat hij zes maanden clean is, maar zijn advocaat vroeg de rechtbank toch om het strafdossier nietig te laten verklaren.

Volgens advocaat Nelson Vanlocke werd het recht op privacy en verdediging geschonden door de tv-uitzending. “De stemvervorming viel twee keer weg en daardoor konden vrienden en familie hem herkennen. Ook gaf hij geen toestemming voor het filmen en het uitzenden van de beelden.”

De advocaat tilde daarbij zwaar aan het beeld dat van zijn cliënt werd geschetst in de aflevering. “Die was louter sensationeel en enorm vertekenend”, klonk het. “De man werd herkenbaar in beeld gebracht en zo werd veel schade toegebracht, iets wat niet mocht gebeuren.” Vonnis op 8 maart.