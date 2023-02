Domenico Tedesco onthult hoe (en vooral waar) hij besliste om de nieuwe bondscoach te worden: “Ik nam er een screenshot van”

“Waarom ik deze job wilde? Dat kan ik uitleggen in een korte anekdote”, aldus Tedesco. “Ik zat te wachten bij de tandarts en verwachtte een telefoontje, toen ik het bericht las dat Roberto Martinez het nationale team zou verlaten. Ik heb er een screenshot van genomen en meteen doorgestuurd naar mijn manager, met de vraag: Wat moet ik doen om deze job te krijgen? Zijn antwoord was dat het moeilijk zou worden, omdat ik alleen nog maar clubs getraind had en niet in België gewerkt of gespeeld had. En nu ben ik hier, een grote eer.”

