Oekraïense drone filmt hoe Russische Wagner-huurlingen hun eigen gewonde commandant aanvallen

De beelden tonen vier soldaten van de Russische Wagner-militie die hun collega bij zijn armen en benen door een landschap van verwoeste huizen dragen. Daarna dumpen ze hem naast een schuur. Op een tweede video zijn drie mannen te zien die hem meermaals slaan met vermoedelijk spades of voorhamers. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk met de gewonde commandant is gebeurd. Maar het tafereel strookt met de aanhoudende berichten over een laag moreel bij de Russische huurlingen.

Oekraïense soldaten die verwikkeld zijn in gevechten rond Bachmoet maken gewag van Wagner-troepen die maar blijven aanvallen in golven. Naar verluidt worden die laatste bedreigd met executies als ze er niet in slagen om vooruitgang te boeken. Ze worden massaal neergemaaid, de frontlijn ligt bezaaid met hun lichamen.

Een drone-eenheid van de speciale Seneka-brigade maakte de videobeelden eerder deze week. Maandag werden ze vrijgegeven op Oekraïense socialemediakanalen.