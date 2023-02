Wordt Thibaut Courtois Doelman van het Jaar voor de FIFA? Hij is alvast bij de drie genomineerden

Naast Courtois werden de Marokkaan Yassine Bounou en de Argentijn Emiliano Martinez genomineerd. Bounou en Martinez blonken uit op het WK van eind vorig jaar in Qatar, waar Argentinië de wereldtitel veroverde en Marokko op de vierde plaats eindigde.

Vorig jaar ging de prijs voor beste doelman naar de Senegalees Edouard Mendy (Chelsea). Thibaut Courtois haalde toen de shortlist niet. Courtois won de prijs in 2018, na het WK in Rusland. Begin oktober ontving de doelman van de Rode Duivels al de Yashin Award op het gala van de Gouden Bal. Courtois hielp Real Madrid in 2022 met enkele schitterende parades aan winst in de Champions League en de Spaanse landstitel.

© Getty Images

Voor de trofee van Doelvrouw van het Jaar zijn de Duitse Ann-Katrin Berger, de Chileense Christiane Endler en de Engelse Mary Earps genomineerd. Earps veroverde afgelopen jaar met Engeland de Europese titel.

De komende dagen maakt de FIFA bekend wie in aanmerking komt voor de trofeeën voor Coach van het Jaar en Voetballer van het Jaar. De jury bestaat uit de trainers en aanvoerders van de nationale teams, een groep journalisten en de supporters die hun stem konden uitbrengen op FIFA.com. Op 27 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de ‘The Best FIFA Football Awards’-ceremonie in Parijs.