Van de middenvinger naar China tot het slachtoffer van ‘Trumpgeweld’: hoe de gasten op de State of the Union even politiek zijn als Bidens speech

Voor het eerst sinds corona mochten er in het Congres weer meer gasten worden uitgenodigd bij de State of the Union. Volgens de traditie mag de First Lady er enkele naast zich hebben op haar tribune. De Congresleden mogen elk een invité naar de ceremonie meebrengen. Het is al evenzeer de traditie dat de keuze even politiek geïnspireerd is als de speech zelf en het antwoord van de oppositie erop. Maar uitzonderlijk is het ook uit persoonlijke dank.