Freddy Versluys kan gouden zaken doen met zijn 50 Leopard-tanks: “Al heel wat landen hebben geïnformeerd”

Freddy Versluys heeft zo'n 50 Leopard 1-tanks staan in zijn loods in Doornik.

Met ons land zal hij waarschijnlijk geen zaken doen, maar de telefoon van Freddy Versluys staat de laatste tijd wel roodgloeiend. Zijn bedrijf OIP heeft zo’n 50 Leopard 1-tanks in een loods in Doornik staan. En sinds de Duitse regering exportvergunningen voor Leopard 1-tanks heeft goedgekeurd, boden al meerdere geïnteresseerde kopers zich aan, zegt Versluys.

De Leopard 1-tanks zijn de voorloper van de modernere Leopard 2-tanks die onder meer door Duitsland en Polen naar Oekraïne zullen verstuurd worden. Nu die drempel overschreden is, denken ook veel andere landen na over de levering van tanks aan Kiev.

Duitsland, Nederland en Denemarken kondigden gisteren nog aan dat ze gezamenlijk minstens 100 Leopard 1-tanks wilden aankopen om rechtstreeks naar Oekraïne te verschepen. Een deel van die tanks zal misschien wel uit de loods van Freddy Versluys komen. “Wij zijn in gesprek met de Duitse industrie, maar er is nog geen deal”, vertelt hij aan de telefoon.

“Ik weet dat de Deense regering al tanks heeft teruggekocht van het Duitse bedrijf FFG, maar die zijn in veel slechtere staat dan de onze, dus het is logisch dat ze ook bij ons komen kijken.”

Heel concreet is het allemaal nog niet, maar Versluys kreeg wel al aanvragen uit meerdere richtingen bekent hij. “Sinds de exportvergunning er is, hebben er al meerdere landen geïnformeerd naar onze tanks. Ik heb zelfs een rechtstreekse vraag uit Oekraïne gekregen, maar dat is allemaal toch iets te complex.”

“Het is niet zo eenvoudig om al die tanks snel operationeel te krijgen. Wij hebben niet de industriële capaciteit om dat op korte termijn te doen, dus hoe dan ook zouden we hulp moeten krijgen. We zijn nu wel volop bezig met het kijken naar wat de staat van de voertuigen is en wat er aan moet gebeuren.”

Meer dan een miljoen per tank

Wrijft de Belgische zakenman zich dan al in de handen? “Als wij voertuigen aankopen, is dat altijd een gok. En soms moet zo’n gok wel renderen natuurlijk. Die tanks zijn nu nodig in de markt, dus als er kandidaten zijn, gaan we het zeker niet laten liggen om ze nu te verkopen.”

“Wat ik vraag voor zo’n tank? Dat hangt af van wat er van ons verwacht wordt, maar onze prijzen zijn conform aan de markt. Een tank die helemaal in orde is, kost gemakkelijk meer dan een miljoen.”

Als Versluys zijn voertuigen uiteindelijk weet te verkopen, zal dat vermoedelijk aan buitenlandse overheden zijn, want met België zijn er voorlopig geen gesprekken aan de gang, zegt hij.