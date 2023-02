Gevonden romp in Deurne is wel degelijk prostituee ‘Linda’, moordenaar schilderde appartement om sporen uit te wissen

De vrouwenromp die eind januari in Deurne werd aangetroffen, is die van de Chinese prostituee ‘Linda’ uit Barcelona. Uit onderzoek blijkt dat de moordenaar van de vrouw sporen probeerde te wissen door het appartement van de moord te schilderen.

Beetje bij beetje komen de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen dichter bij het ontrafelen van het mysterie rond de vrouwenromp die op vrijdag 27 januari aangetroffen werd in een koffer in de kelder van een flatgebouw op de Bisschoppenhoflaan in Deurne.

Het lichaamsdeel kon ondertussen formeel geïdentificeerd worden als van de Chinese Li-Ling uit Barcelona. Zoals al eerder vermoed werd gaat het inderdaad om een vrouw die actief was als prostituee, ze gebruikte de alias ‘Linda’. De speurders zullen nu het netwerk waarin de vrouw opereerde, proberen in kaart te brengen, mogelijk is de moordenaar te zoeken in de organisatie waarvoor ‘Linda’ werkte.

Deze foto van het slachtoffer werd op de Spaanse website Barna Diario gepubliceerd. — © rr

Bloedsporen

Spaanse media hadden vorige week al uitgebracht dat de Chinese vrouw uit Barcelona naar België vertrokken was en geen teken van leven meer gaf. Haar zus was vanuit Barcelona naar de laatst bekende verblijfplaats van die vrouw gegaan, een appartement op de vierde verdieping van het gebouw op de Bisschoppenhoflaan.

Na een grondig sporenonderzoek werden in dat appartement bloedsporen aangetroffen in de houten vloer. Althans wat ervan achtergebleven was, iemand had duidelijk geprobeerd het bloed op te kuisen. Meer zelfs, volgens onze informatie werd het volledige appartement waar de moord allicht gepleegd werd geschilderd om sporen te wissen.

Er wordt nog onderzocht of er een link is met het dossier van het federaal parket rond een deze week opgerolde bende die vrouwen in China ronselde en naar Europa bracht waar ze in de prostitutie geplaatst werden om hen seksueel uit te buiten. De overeenkomsten zijn treffend maar voorlopig is er nog geen uitsluitsel over de vraag of het slachtoffer in Deurne uit dat netwerk komt.