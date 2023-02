China heeft afgelopen jaren spionageballonnen hele wereld ingestuurd, zegt Washington

“Chinese ballonnen zijn waargenomen boven landen op vijf continenten” waar ze “de soevereiniteit hebben geschonden”, aldus Jean-Pierre. Afgelopen weekend hebben de Verenigde Staten een Chinese spionageballon neergeschoten die over het Amerikaanse grondgebied vloog.

De beslissing om de ballon over het land te laten vliegen, gaf Washington een unieke kans om het Chinese programma te begrijpen, aldus Pentagonwoordvoerder Pat Ryder woensdag tijdens een briefing. De ballon vloog over gevoelige sites, zoals silo’s voor kernraketten in de staat Montana, maar officiële Amerikaanse bronnen zeggen dat ze erin slaagden eventuele risico’s voor de inlichtingendiensten te neutraliseren.

Eerder merkten de Amerikaanse diensten al vier ballonnen op die boven Amerikaans grondgebied hingen, drie tijdens het presidentschap van Donald Trump en een vierde bij het begin van de ambtstermijn van huidig president Joe Biden. De ballonnen vlogen over sites “die voor de Chinezen van belang kunnen zijn’, aldus Ryder. Waar ze zich precies bevonden, wil het Pentagon niet kwijt. Wat het Amerikaanse ministerie betreft heeft Peking “heel wat uit te leggen”.

Peking houdt al dagenlang vol dat de ballon niets anders was dan een afgedreven weerballon.

Tijdens zijn State of the Union waarschuwde Biden de leiders in Peking. “Als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden om ons land te beschermen, en dat hebben we gedaan”, klonk het.

