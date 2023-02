Meer meisjes, maar meer diverse jongeren in het algemeen, naar STEM-richtingen en STEM-jobs leiden. Dat is het doel van Da’s geniaal, een samenwerking van bedrijven en non-profitorganisaties. Van de topvrouw uit het bedrijfsleven tot het meisje in wie niemand leek te geloven: zij kwamen gisteren bijeen om elkaar én anderen te inspireren.