Geheime brieven Mary Queen of Scots ontcijferd

Een onderzoeksteam is erachter gekomen wat Mary Queen of Scots in codetaal naar Frankrijk stuurde. Dit deed de Schotse koningin toen ze gevangen was genomen door haar nicht Elizabeth I, koningin van Engeland.

Mary Queen of Scots was de koningin van Schotland van 1542 tot 1567. Zij en haar nicht, koningin Elizabeth I van Engeland, waren rivalen. Omdat de Engelse koningin bang was om van de troon afgestoten te worden, hield ze Mary negentien jaar gevangen. Uiteindelijk kreeg Mary zelfs de doodstraf omdat ze verdacht werd van moordplannen op de Engelse koningin.

De Queen of Scots schreef tijdens haar gevangenschap brieven naar de Franse correspondent, die ze weer naar Frankrijk zou sturen. De Engelse overheid wist dat en probeerde de brieven in handen te krijgen, waardoor Mary in codetaal moest schrijven.

In deze codetaal konden meerdere symbolen gebruikt worden voor letters, zodat dezelfde tekens niet te vaak voorkomen. Er waren ook speciale symbolen voor veelvoorkomende plaatsen, woorden en namen op te schrijven.

De koningin schreef naar de Franse correspondent, die haar brieven weer naar de Franse overheid zou sturen. In haar brieven klaagt ze vooral over de slechte omstandigheden van haar gevangenschap en haar slechte gezondheid. Ook laat ze haar zorgen weten als haar zoon James ontvoerd is.