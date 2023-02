OPGELIJST. Union bijna rode lantaarn op vlak van inkomsten, KRC Genk en Club Brugge mogen zich écht rijk noemen

Uit de jaarrekeningen van de eersteklassers plukten we enkele belangwekkende cijfers. Er is nog veel ruimte voor verbetering.

Inkomsten

De inkomsten van een voetbalclub zijn het totale bedrag aan opbrengsten in één jaar. Daar is Club Brugge de absolute leider, met bijna het dubbele van het nummer twee en dat is toch nog altijd Anderlecht. Opvallend is de lage positie van Union, nochtans tweede in de stand.

1. Club Brugge 134,6 miljoen euro

2. Anderlecht 78,5

3. AA Gent 76,2

4. RC Genk 60,8

5. Standard 40,2

6. Charleroi 31,1

7. KV Mechelen 27

8. Cercle Brugge 25,7

9. KV Oostende 22,4

10. STVV 22,2

11. OH Leuven 21,1

12. KV Kortrijk 20,3

13. Union 19,7

14. Westerlo 6,3*

Winst/verlies

Dit zijn de jaarlijkse kosten afgetrokken van de inkomsten. Het valt op hoeveel clubs nog altijd verlies lijden, met Antwerp als meest opmerkelijke.

1. Club Brugge +4,1 miljoen euro

2. Charleroi +2 miljoen

3. Anderlecht +1,3 miljoen

4. KV Kortrijk +100.000 euro

--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cercle Brugge -1,9 miljoen

6. STVV -3,4 miljoen

7. RC Genk -3,8 miljoen

8. Seraing -4 miljoen

9. Union -4,1 miljoen

10. Eupen -5 miljoen

11. KV Oostende -5 miljoen

12. AA Gent -6,1 miljoen

13. KV Mechelen -6,4 miljoen

14. Zulte Waregem -8,5 miljoen

15. Westerlo -11,6 miljoen

16. OH Leuven -15,2 miljoen

17. Standard -20,2 miljoen

18. Antwerp -31,5 miljoen*

© carlo coppejans

Eigen vermogen

Eigen vermogen is het saldo van de bezittingen en schulden van de voetbalclub. Club Brugge en RC Genk mogen zich echt rijk noemen.

1. Club Brugge 70,2 miljoen euro

2. RC Genk 68 miljoen

3. Charleroi 18,8 miljoen

4. AA Gent 16,6 miljoen

5. Cercle Brugge 8,4 miljoen

6. KV Mechelen 3,4 miljoen

7. OH Leuven 400.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. KV Kortrijk -1 miljoen

9. KV Oostende -2,5 miljoen

10. Westerlo -6,2 miljoen

11. STVV -7,8 miljoen

12. Union -8,3 miljoen

13. Anderlecht -17,8 miljoen

14. Standard -26,5 miljoen

Niemand doet beter dan het Club Brugge van Bart Verhaeghe, wat eiegen vermogen betreft. — © Kris Van Exel

Squad spend ratio

Dit is de loonmassa van de spelerskern afgemeten aan de inkomsten van de club. Dit is heel belangrijk met het oog op de Financial Fair Play. Vanaf volgend seizoen mag die nog maar 90 procent bedragen, het seizoen daarna (2024-25) 85 procent en zo verder per vijf procent afgebouwd tot 70 procent in 2027-28. De Europese voetbalbond UEFA voerde dit ook in. Zes clubs (waarvan we over de volledige cijfers beschikken) hebben nog werk voor de boeg.

1. Westerlo 160%

2. OH Leuven 83%

3. Union 77%

4. RC Genk 73%

5. Anderlecht 72%

6. Standard 71%

-------------------------------------------------

7. STVV 64%

8. KV Kortrijk 61%

9. Cercle Brugge 57%

10. KV Oostende 56%

11. KV Mechelen 52%

12. AA Gent 51%

13. Club Brugge 50%

14. Charleroi 41%

*Van Seraing, Eupen, Zulte Waregem en Antwerp zijn de jaarrekeningen nog niet gekend, maar hebben we wel een globaal cijfer van de Pro League