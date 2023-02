Aardbeving met magnitude 4,2 treft Libanon

Een aardbeving met een magnitude van 4,2 heeft woensdagavond delen van het oosten en noorden van Libanon opgeschrikt. Hier en daar vluchtten inwoners naar buiten. De aardbeving deed zich voor om 20.58 uur nabij de stad Hermel, nabij de grens met Syrië, meldt het Libanese Centrum voor Geofysica. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers.

De aardbeving werd gevoeld tot in hoofdstad Beiroet, en ook in havenstad Tripoli vluchtten mensen hun huizen uit. Ook in het noorden van Israël konden ze de beving voelen, meldt The Times of Israel.

Er zijn in de regio al verschillende kleine aardbevingen geweest sinds de aardbeving met een magnitude van 7.5 in Turkije en Syrië. Verschillende gebouwen trilden toen ook in Libanon maar er werden toen geen slachtoffers gemeld.