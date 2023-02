Broer van Lionel Messi schiet met scherp op FC Barcelona: “Het zijn verraders, voor Messi kende niemand die club”

De Argentijnse voetballegende won alles wat er te winnen valt met de Catalaanse topclub, maar vertrok in 2021 in financiële chaos richting PSG. Dat leverde hem heel wat kritiek op van binnen FC Barcelona. Hij werd “een rioolrat” genoemd, en een “hormonale dwerg”. Toen Messi’s neefje Tomi tijdens een uitzending op Twitch aan Messi’s broer Matias vroeg of de wereldkampioen ooit nog zou terugkeren bij Barça, was het hek van de dam.

“Ik heb een voorpagina van SPORT ergens in mijn huis liggen, waarop staat: Messi moet terugkeren naar Barcelona. Ik heb onder die titel geschreven: Hahahaha, wij gaan niet terug naar Barcelona. En als dat al zou gebeuren, dan moet er eens goed gekuist worden binnen de club. Zo moet, onder anderen, Joan Laporta eruit.”

Die laatste werd destijds opnieuw verkozen tot voorzitter van Barcelona, maar zag Messi dus vertrekken vanwege de financiële malaise.

“Niemand in Barcelona steunt hem”, klinkt het. “De mensen hadden een soort van opmars moeten doen, zodat Laporta zou vertrekken en Messi zou blijven. Die Spanjaarden zijn verraders. Ik vertel dit omdat het op onze maag ligt en ik niet langer dingen wil horen die niet waar zijn. Barcelona is ook geworden wat het geworden is door Messi. Voordien kende niemand hen, was het alleen Real. Wie naar Barcelona wil gaan en het museum wil zien, ziet alleen maar Messi.”

© EPA-EFE

Intussen zou de Argentijn in gesprek zijn met PSG om zijn aflopende contract te verlengen. Tot ongeloof van gewezen PSG-speler Jérôme Rothen.

“Dat is toch een grap? Het is nu al lastig om Messi, Kylian Mbappé en Neymar te managen, en zijn salaris is dan nog eens torenhoog. PSG heeft de grootste loonlast, het is gewoon ontploft. Dan kunnen ze er iets aan doen en laten ze die kans liggen. En als ik kijk naar wat Messi uitstraalt, dan snap ik ook niet dat hij überhaupt wil verlengen. Hij doet geen enkele moeite voor deze club. Hij bedankt de fans nooit en loopt met de kop naar beneden de kleedkamer in. Zelfs als hij wordt toegezongen, kan er geen bedankje vanaf. Hij heeft er gewoon geen zin in.”