Britse man ziet via babycam hoe vrouw en baby moeten vluchten voor aardbeving

Reddingswerkers zoeken overlevenden in ingestorte gebouwen in Adana — © AP

De Britse man Lemi was veilig en wel in Istanbul, toen de eerste aardbeving zondagnacht Turkije trof. Maar zijn vrouw en kind verbleven bij familie in de stad Adana, nabij het epicentrum van de aardbeving. Vanop honderden kilometers afstand zag hij via de babymonitor hoe het huis begon te daveren en hoe zijn vrouw met hun baby op de vlucht sloeg. “Je bloed bevriest”, zo beschreef hij de helse ervaring.