Club Brugge nu ook het grootste eigen vermogen, Antwerp slechtste leerling van de (zwakke) klas: bekijk hier het financiële rapport van álle 1A-teams

Club Brugge heeft niet alleen veruit de hoogste inkomsten, maar lost Genk nu ook af als club met het grootste eigen vermogen in België. Tot zover de clubs waar het goed gaat. Sinds de Pro League gisteren de financiële resultaten van vier clubs waarvan de jaarrekening nog niet bekend was online zette, is de omvang van een nieuw financieel rampjaar duidelijk.