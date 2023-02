Real plaatst zich voor finale WK voor clubs, maar Thibaut Courtois geeft geblesseerd forfait

Real stond in de halve finales tegenover Al-Ahly, dat twee rondes overleefd had maar een maatje te klein bleek. De Egyptenaren leken nog een helft stand te houden, maar na 42 minuten viel toch de 0-1. Vinicius ontfutselde de bal van de laatste verdediger en klopte de keeper met een opwippertje. Vlak na rust leek de match gespeeld, toen Valverde in de rebound raak trof, maar na een penaltyfout van Camavinga zorgde Ali Maaloul nog voor de aansluitingstreffer. Met Percy Tau (ex-Club Brugge, -Anderlecht en -Union) als invaller maakte Al-Ahly het nog spannend, maar in de slotfase maakten Rodrygo en Sergio Arribas er 1-4 van en zo staat Real voor de vijfde keer in de finale.

Die finale zal het wel zonder Thibaut Courtois moeten afwerken. De Rode Duivel bleef thuis met een liesblessure en reist niet meer af naar het Marokkaanse Rabat. De sportieve staf wil geen risico’s nemen, want later deze maand is er bijvoorbeeld de Champions League-heenmatch tegen Liverpool. Er was ook positief nieuws voor Courtois, want hij behoort tot de drie kanshebbers om Doelman van het Jaar te worden op The Best FIFA Football Awards. Die prijs won hij al eens in 2018. Zijn concurrenten zijn Emiliano Martinez, die met Argentinië wereldkampioen werd, en de Marokkaan Yassine Bono. (dvd)