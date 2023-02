Wat is er mis in het hoofd van de seriedoder? Psychiaters zien één verklaring voor geheugenverlies Stephaan Du Lion

Wat is er fout in het hoofd van ruitenwasser Stephaan Du Lion (58)? Zes psychiaters en psychologen moesten daar woensdag in de assisenzaal een antwoord op geven. Dat de ramenlapper zegt dat hij zich niet kan herinneren wat er gebeurde op het moment dat hij zijn vier slachtoffers om het leven bracht? Daar waren ze het grotendeels over eens: “We vinden geen enkele wetenschappelijke uitleg voor zijn geheugenverlies.” Lees: het is verzonnen.