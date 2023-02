Al na 55 seconden op achtervolgen aangewezen: Manchester United laat dure punten liggen in Premier League

Manchester United heeft op de 22ste speeldag in de Premier League de drie punten niet thuis kunnen houden. De Red Devils speelden voor eigen volk 2-2 gelijk tegen staartploeg Leeds United, dat al na 55 seconden op voorsprong kwam via Wilfried Gnonto. Toen Raphaël Varane een owngoal maakte voor 0-2 leek het kalf verdronken, maar via Marcus Rashford en Jadon Sancho pakte United alsnog een punt op Old Trafford.