Acht clubs, allemaal verlies: Challenger Pro League blijft één groot kerkhof, van Beerschot tot Virton

Tekenend is dat met Westerlo de club die het meeste verlies leed (11,6 miljoen euro) uiteindelijk promoveerde. ‘De Kemphanen’ betaalden daarvoor anderhalve keer zoveel aan lonen dan wat ze binnenkregen. Ook Lommel (10,8 miljoen verlies), Beerschot (9,5 miljoen verlies) en SK Beveren (-8,8 miljoen verlies lieten dieprode cijfers noteren. Daarnaast vallen de tekorten van Deinze (3,3 miljoen), RWDM (1,8 miljoen), Lierse (0,6 miljoen) en Virton (0,5 miljoen) zowaar nog mee. Van de achtste club die vorig seizoen in 1B uitkwam, Moeskroen, zijn geen gegevens beschikbaar: de club is inmiddels al failliet.(wic)