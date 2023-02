Balen voor Messi en co: Olympique Marseille kegelt PSG uit Franse beker

Olympique Marseille heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Coupe de France. In de achtste finales haalde Marseille het in het eigen Stade Vélodrome met 2-1 van landskampioen en competitieleider Paris Saint-Germain. Voor Marseille was het de eerste zege sinds 2011 tegen de eeuwige rivaal uit Parijs.