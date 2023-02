Dader van bloedbad in El Paso in 2019 pleit schuldig

Een jonge Amerikaan die ervan verdacht wordt 23 mensen vermoord te hebben in een supermarkt in de Spaanstalige gemeenschap El Paso in de Verenigde Staten in 2019, heeft woensdag voor een federale rechtbank schuldig gepleit. Dat melden lokale media.

De 24-jarige Patrick Crusius pleitte schuldig aan de 90 aanklachten tegen hem, waaronder “racistische misdrijven met de dood tot gevolg”, zo melden de zenders ABC7 en KFOX14.

Crusius had oorspronkelijk onschuldig gepleit, maar zijn advocaten kondigden in januari een strategiewijziging aan, nadat de federale aanklagers aangegeven hadden af te zien van het eisen van de doodstraf tegen hem. In de staat Texas loopt nog een proces tegen Crusius waarin hij wel nog de doodstraf riskeert.

Voor hij zijn bloedbad in een Walmart-winkel pleegde, had Patrick Crusius een manifest gepubliceerd waarin hij een “invasie van Spaanstaligen in Texas” aan de kaak stelde.