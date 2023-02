Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un houdt grote militaire parade

De parade had als doel om de meest geavanceerde wapens van het land te presenteren en vond plaats in het centrum van hoofdstad Pyongyang. Kim Jong-un was vergezeld van zijn vrouw Ri Sol Ju en dochter Ju Ae, zo is te zien op foto’s die door KCNA verspreid werden.

Op andere beelden is te zien hoe de Noord-Koreaanse leider, geflankeerd door zijn generaals, soldaten inspecteert en groet. Onder de getoonde wapens zouden ook intercontinentale ballistische raketten van de laatste generatie geweest zijn.