Oekraïense president Zelenski maakt rondje langs Europese leiders met smeekbede voor “noodzakelijke wapens”, straks volgt Brussel

Het ging woensdag eerst naar Londen. Tijdens een ontmoeting met Sunak drong Zelenski daar aan op de levering van “noodzakelijke wapens”. “Het is belangrijk voor Oekraïne om van de bondgenoten de nodige wapens te krijgen om het Russische offensief te stoppen en alle tijdelijke bezette Oekraïense gebieden te bevrijden”, klonk het op een persconferentie op een site van het Britse leger in Dorset, waar Oekraïense soldaten worden opgeleid om de Britse Challenger 2-tanks te besturen. Het VK verwacht dat de eerste tanks volgende maand al ingezet kunnen worden in de oorlog tegen Rusland.

Zelenski drong tijdens het overleg ook (opnieuw) aan op de levering van gevechtsvliegtuigen. Sunak wilde dat na afloop ook niet uitsluiten. “We zijn hierover al lange tijd duidelijk: wat betreft het verlenen van militaire bijstand aan Oekraïne is niets uitgesloten, en leveringen van vliegtuigen maken natuurlijk deel uit van onze gesprekken”, aldus Sunak. Eerder werd al duidelijk dat het Britse leger nagaat welke gevechtsvliegtuigen op lange termijn naar Oekraïne gestuurd kunnen worden. Intussen worden wel al Oekraïense piloten opgeleid.

Zelenski en Sunak — © AFP

Parlement en koning

Zelenski sprak ook het Britse parlement toe in Westminster Hall. “Londen stond vanaf de eerste dag aan de kant van Kiev”, aldus de Oekraïense president. Hij bedankte ook uitdrukkelijk voormalig premier Boris Johnson, die verschillende keren naar Oekraïne was gereisd en een hechte band heeft uitgebouwd met de Oekraïense president. “Boris, je bent erin geslaagd om anderen te verenigen op een moment dat het volstrekt onmogelijk leek”, sprak Zelenski.

Zelenski uitte verder ook zijn dankbaarheid voor de Britse wapenleveringen, en heeft vertrouwen in een goede afloop van de oorlog. “Vrijheid zal het halen! We weten dat deze overwinning de wereld zal veranderen. Het zal een overwinning zijn die de wereld al lang nodig heeft.”

Zelenski sloot zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk af met een bezoek aan de Britse koning Charles op Buckingham Palace, gekleed in zijn kaki legeroutfit. Het Britse koningshuis sprak in het verleden al onrechtstreeks zijn steun uit voor Oekraïne. Zo bezocht Charles vorig jaar al met de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Londen. En koningin Elizabeth II, die in september overleed, liet zich kort na het begin van de Russische oorlog fotograferen voor een boeket blauwe en gele bloemen, wat volgens royaltywatchers geen toeval was.

Zelenski bij de Britse koning Charles — © AP

Stop 2: Parijs

Daarna trok Zelenski naar Parijs, voor een diner met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Macron verzekerde Zelenski er daar van dat Frankrijk Oekraïne “zal begeleiden naar de overwinning”, en dat Frankrijk wapens zal blijven leveren aan Oekraïne. “We staan aan de zijde van Oekraïne. Stevig. En met de vastberadenheid om het naar de overwinning te begeleiden en naar het herstel van zijn legitieme rechten”, aldus Macron. “We zullen ook de inspanning voortzetten wat betreft het leveren van verdedigingsmiddelen.”

Ook Scholz beloofde Zelenski verdere militaire, humanitaire en financiële steun “zo lang als nodig”. “We staan dicht aan de zijde van Oekraïne”, klonk het. “Rusland mag deze oorlog niet winnen.”

Macron, Scholz en Zelenski — © AFP

Stop 3: Brussel

Zelenski bevestigde woensdagavond ook zelf dat hij de Europese leiders donderdag zal ontmoeten. De 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen houden dan in Brussel een top. Het zag er al een paar dagen naar uit dat Zelenski die zou bijwonen, officiële bevestiging was er echter lange tijd niet.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was Zelenski slechts één keer eerder het land uit geweest: in december bracht hij een bezoek aan de Verenigde Staten. De kleine Europese tournee van Zelenski komt er nu de eerste verjaardag van de Russische invasie dichterbij komt.